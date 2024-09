Nunziante vale oro. No del Benevento a Roma, Juventus e Inter. Dall'Europeo con Camarda a Donnarumma, è da record

C'è chi ha già iniziato a ribattezzare la nostraLa presenza nei 3 gironi delle formazioni under 23 di Juventus, Milan e Atalanta, infatti, sta spingendo sempre più società a non aver paura nel lanciare in campionato i propri migliori talenti e a far scendere in campo giocatori di ogni età. Non sempre questa scelta fa rima con, ma c'è una società in particolare che dellasta facendo un mantra.che, con coraggio e senza dimenticare l'ambizione di voler competere per l'obiettivo della promozione in Serie B, sta facendo giocare con costanza diversi ragazzi cresciuti in accademia. Certo leggendo le 5 formazioni titolari schierate finora dasoltanto un classe 2007.

, inizia presto a giocare a calcio e a Benevento ci arriva quando ancora aveva soltanto 13 anni entrando da protagonista fin dalla categoria degli Under 14. Il fisico è importante e gli permette di stare senza problemi in campo con ragazzi molto più grandi di lui e, non a caso, brucia per questo tantissimi record.ed è il terzo più giovane ad essere sceso in campo per soli 2 giorni di distanza.Da tre anni è costantemente aggregato al ritiro estivo della prima squadra, ma già nella passata stagione aveva trovato. Nella passata stagione in Primavera 2 aveva aiutato i suoi compagni nella rincorsa ad una promozione in Primavera 1 terminata suo malgrado nella semifinale dei playoff nazionali in una gara persa contro il Venezia in cui fu protagonista, ma in cui gli episodi girarono contro ai suoi compagni. Non a caso, ripensando al passato, è questa la vera gara che vorrebbe rigiocare e non, ad esempio, l'esordio in coppa.

Una progressione costante per un talento definito da tutti incredibilmente interessante. Del restoe il dato non è scontato perché nessuna formazione di Serie C riesce, con costanza, a far entrare i propri ragazzi nel giro delle convocazioni. E invece Nunziante è riuscito addirittura a diventareseppur senza giocare, ma rientrando nei convocati di Favo dopo il forfait di Longoni e alzando la coppa al cielo di Cipro insieme al più chiacchierato (e più giovane di un anno) FrancescoFisicamente, l'abbiamo accennato, Nunziante è già molto più avanti di tantissimi suoi compagni. Del resto il fisico è imponente, superando il metro e 95 di altezza, ma con una corporatura "elastica" che gli permette un'incredibile reattività. Non a caso, e non solo perché è cresciuto in Campania non troppo lontano dai suoi luoghi,Come Gigio fa dell'occupazione della porta, della reattività fra i pali e dell'essere un grandissimo(due quelli parati nella lotteria poi purtroppo persa il giorno dell'esordio in Coppa Italia). In cosa si può migliorare? Nel, ma sia lui che il Benevento già da tempo hanno messo questo fondamentale come prioritario e i miglioramenti già si notano.

Fuori dal campo è un ragazzo che si dà da fare come e forse più di tanti altri "colleghi"., è al quinto anno di Liceo Scientifico sfruttando la formula "scuola-atleta" e da sempre ha voluto creare unche lo seguono a ogni gara e fanno il tifo per lui dagli spalti. Scuola, amici e soprattutto famiglia, perché(adora mangiare, del resto con un fisico così di spazio ce n'è) o al trascorrere del tempo, facendo il personal trainer di lavoro, lo aiuta e lo segue anche negli allenamenti in palestra extra-campo.

Inevitabilmente i suoi exploit non sono passati inosservati in questi mesi e su di lui, costantemente, ci sono gli occhi di numerosissimi club. In estate però il Benevento è stato chiarissimo con. Una risposta divenuta promessa che è stata mantenuta anche coi fatti: non solo con il contratto in scadenzada professionista, ma anche con la scelta di sacrificare sul mercato il ben più esperto(ceduto al Torino) pur di garantirgli un ruolo da titolare. Ruolo che lui oggi si è preso di diritto e non vuole più lasciare