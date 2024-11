Milan, mai così male negli ultimi cinque anni: peggio di Fonseca solo Giampaolo e Pioli nel 2019. I numeri

Getty Images

Pareggio, noia e fischi.che sa di sconfitta e che, soprattutto, al netto delle parole di Paulo Fonseca, suona come una resa nella lotta scudetto. Se, infatti,che hanno sì una partita in meno, ma tutt’altro che facile a Bologna. E, soprattutto, hanno davanti(25 punti e una partita in più),(25 a parità di partite),anche loro con una partita in più. Le 19 lunghezze dei rossoneri rappresentano la peggior partenza degli ultimi cinque campionati.

FALSA PARTENZA - Era dalla stagioneche il Milan non aveva così pochi punti dopo dodici partite. Allora erano. Facendo, invece, un paragone con le giornate, alla tredicesima – con una partita in più – quel Milan aveva fatto 14 punti, con un -21 pesantissimo dalla Juventus e il dodicesimo posto in coabitazione con Udinese e Torino.ma potrebbe essere superato dal(anche se l’impegno dei rossoblù casa della Lazio è proibitivo),

Nelle stagioni, poi, che hanno visto Pioli partire dalla prima giornata in panchina (dalla 2020/21 alla 2023/24)dove il Milan, però, si trovava al terzo posto a otto punti dall’Inter capolista, riuscendo ad accorciare, poi, il distacco a sei punti alla tredicesima giornata. Iquella terminata con lo scudetto.MEDIA-PUNTI - A preoccupare, poi, è ancheAl momento il Milan hache, considerando le 26 giornate che mancano e i 19 punti fatti finora,Pochi, troppo pochi per ambire allo scudetto a meno di un’inversione netta di tendenza a cominciare dalla prossima partita conin casa del 30 novembre prima del