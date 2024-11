Milan, Camarda vuole esserci contro la Juventus: le scelte di Fonseca in attacco

Getty Images

, 16enne centravanti del Milan che, con la maglia della Nazionale Italiana U19 è riuscito a siglare 2 reti in 3 partite negli ultimi 10 giorni. La squadra del CT Bollini ha chiuso a punteggio pieno il primo girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria e ora ha avuto accesso alla fase Elite., pronto ad affrontare la prossima parte di stagione, dividendosi fra la Prima Squadra allenata da Paulo Fonseca e la formazione del Milan Futuro, guidata da Daniele Bonera, militante nel Girone B di Serie C.

, in occasione della gara contro la Juventus, che si disputerà a San Siro questo sabato alle ore 18. Nell'ultima di partita campionato, ricordiamo, il classe 2008 giocò dal 1': in vista del match contro i bianconeri, tuttavia, Morata è rientrato e sarà il riferimento offensivo principale, con Abraham come prima alternativa.Jovic, però, continua ad avere problemi di pubalgia e per tale ragione un terzo attaccante in panchina potrebbe essere utile per Fonseca. Per il Milan Futuro, invece, è difficile che Camarda possa giocare - almeno dall'inizio - nel recupero contro il Pescara, mentre è possibile che possa essere schierato al centro dell'attacco domenica contro il Sestri Levante.