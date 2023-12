Il mercato invernale è alle porte e mai come quest’anno assumerà un ruolo cruciale per la stagione delchiamato a correre ai ripari per tamponare lo stato di crisi che ha colpito Pioli e i suoi ragazzi in un mese di novembre disastroso sotto il punto di vista dei risultati. Come anticipato nei giorni scorsi,che stanno lavorando intensamente da qualche giorno su questa pista per una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. L’Arsenal al momento non sembra essere così convinto ma le discussioni andranno avanti.Sei presenze da titolare in Liga, tre in Europa League: l’avvio di avventura di Gabbia al Villarreal è stato sicuramente positivo. Ma la grande emergenza che ha colpito il Milan potrebbe riportare alla base il difensore lombardo con sei mesi di anticipo.: il Bornemouth non apre alla cessione a gennaio.