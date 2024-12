Milan, Cardinale: "Furlani pensa come RedBird, la carenza è che non è un CEO. Con Ibrahimovic faremo le cose in modo diverso"

GettyImages@acmilan

Numerose le dichiarazioni dinella pubblicazione di un documento della Harvard Business School sul caso AC Milan. Traduzioni curate da MilanNews."Avrei potuto assumere qualcuno con un casting nel calcio europeo.Lui, come Stefano Cocirio, è un po' un unicum per il calcio europeo: giovane, libero dal fare le cose perché 'è così che si sono sempre fatte', ha una formazione da investitore, italiano ma istruito e formato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ho capito che l'elemento più importante del ruolo di CEO nel calcio europeo è la responsabilità finanziaria e la capacità di integrare le prestazioni in campo e fuori dal campo. Portare una sofisticatezza finanziaria disciplinata nel mercato dei trasferimenti dei giocatori e mantenere una posizione positiva di flusso di cassa: questo è il fulcro della nostra tesi di investimento, ed è qui che entra in gioco Giorgio.: Giorgio, Stefano (Cocirio, CFO Milan, ndr), Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimović e il mio team presso RedBird. Ognuno di noi apporta qualcosa e siamo tutti parte di un team integrato. Non sto dando Giorgio in pasto ai lupi".

- "La maggior parte delle persone considererebbe la sua nomina come una 'vetrina' o penserebbe a me come a un proprietario innamorato delle celebrità. È l'esatto contrario: sto cercando persone di livello mondiale che possano renderci migliori.Quindi l'ho assunto per RedBird come operating partner e come senior advisor per la proprietà presso il Milan"