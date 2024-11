Milan, che fine ha fatto Origi? Dove si allena, cosa farà e quanto costa al club al mese

Che fine ha fatto? L’attaccante belga delè un. Nonostante sia ancora presente nella rosa dei rossoneri, di lui si sono perse le tracce: nessun’immagine, nessuna foto, anche sui social. Ovviamente sonoche davanti ha alternatoma l’exè in fondo alle gerarchie, dietro anche a, altro giocatore che non rientra più nel progetto.Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l’ultima volta che Origi è stato tirato in ballo lo si deve ache, a luglio, aveva menzionato lui etra i convocati ma perSe però il terzino si è effettivamente visto nel club che milita in Serie C, con alterne fortune, l’attaccante invece ancora. È stato visto mentre si allenava a, a, per scelta del Milan che lo ha autorizzato ad allenarsi con une non conta di utilizzarlo in alcuna gara ufficiale in questa stagione. Per ragioni fiscali, il belga deve però necessariamente restare in Italia per almeno la metà dell’anno, più un giorno.

Arrivato nel 2022, Origi fu presoIl suo cartellino dunque fu comprato senza esborso di denaro. Ben diversa invece la situazione per il suoIl primo anno confu un flop con soli due gol, il secondo invece l’ex Liverpool l’ha passatoe anche qui le cose non sono andate bene. Ha segnato solo una volta, in Fa Cup e giocato poco, l’ultima volta ad aprile. Nonostante i suoi ultimi anni di calo, le offerte non gli sono mancate. Soprattutto insono tanti i suoi estimatori ma non è mai arrivato l’ok da parte del giocatore per il trasferimento.Diverso potrebbe essere il discorso a giugno anche se serve che il giocatore si rimetta in gioca, si riducaper provare una nuova sfida, a 29 anni, magari sempre in Inghilterra o in patria, in Belgio.