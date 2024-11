Milan, la risposta di Leao: meglio di Vinicius, messaggio lanciato a Fonseca

con i 3800 cuori rossoneri al seguito. Ilnon perdeva in casa in Champions League dal 2018 contro la Juventus e questo dona ancora più valore a un successo che vale anche tanto nel discorso qualificazione alla fase successiva. Nella partita più difficile della stagioneper il proseguo della stagione del Diavolo.di Reijnders sono gesti tecnici che abbiamo già più volte ammirato in Leão. Quello che Rafa ha messo in campo di diverso al Bernabeu è il carattere: n. Certo, alcuni movimenti possono essere migliorati ma qualcosa di importante si è visto.

Ora per il portoghese la sfida è quella di dimostrare questa crescita su più partite e non rimanere la notte del Bernabeu come un’allucinazione momentanea.e di questo aspetto Fonseca non può che esserne estremamente felice. La prossima sfida contro il Cagliari, fondamentale come quella contro il Real Madrid, ci dirà se la cura del tecnico portoghese sia davvero servita a far maturare uno dei talenti più cristallini del calcio europeo.