Milan, chi è Hugo Cuenca: il trequartista paraguaiano che ha debuttato in nazionale contro il Brasile

Getty Images

è entrato a quattro minuti dal novantesimo nella gara vintanel girone sudamericano per le qualificazioni ai Mondiali 2026.Decide un gol di Diego Gomez al 20'. Grazie a questi tre punti il Paraguay sale a quota 9 dopo le prime 8 giornate (2, vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) al settimo posto in classifica. Che vale lo spareggio dell'interzona, mentre le prime sei si qualificano direttamente alla fase finale.Arrivato in Italia nel mercato estivo del 2022Ha segnato 7 gol e servito 7 assist in 42 presenze con la Primavera rossonera. Questa stagione è in forza al neo-nato Milan Futuro, che disputa il campionato di Serie C.