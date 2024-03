Milan, chi gioca dopo gli infortuni di Kalulu e Kjaer: tutte le soluzioni di Pioli

Mancano appena sei giorni al ritorno in campo del suo Milan che, dopo l’ultima sosta della stagione riservata agli impegni delle nazionali, si prepara per una volata finale che da qui al prossimo 26 maggio (giorno nel quale si concluderà la Serie A) potrebbe riservare sino ad un massimo di 14 partite.per andare a mettere gli ultimi tasselli per blindare il secondo posto alle spalle dell’Inter e assicurarsi soprattutto la partecipazione alla prossima Champions League, ma, sino all’atto conclusivo di Dublino del 22 maggio.- Questa sosta per le nazionali ha infatti riproposto l’annoso tema di un calendario eccessivamente congestionato di impegni e presentato un conto già significativo al Milan. Che nella serata di ieri, in occasione della sfida tra Danimarca e Svizzera, ha ricevutoma che, considerata anche la carta d’identità del calciatore (classe 1989), non può non preoccupare. In una stagione in cui il Milan ha dovuto rinunciare, nell’ordine, prima a Pierre Kalulu e successivamente a Malick Thiaw e Fikayo Tomori per i rispettivi seri infortuni muscolari, il centrale nativo di Horsens si è ritagliato uno spazio importante - 22 presenze in tutte le competizioni - proprio nel suo ultimo anno di contratto. Un problema il suo che rischia di privare Pioli di una pedina importante in termini di esperienza e leadership in un reparto che, dopo l’ultimo match di Verona, ha dovuto prendere atto del nuovo significativo incidente occorso a Kalulu , il cui finale di stagione rischia di essere compromesso.- ", ma non lo sappiamo ancora esattamente. Se ci fosse il minimo problema non giocherà la prossima partita contro le Isole Faroe (la gara è in programma martedì, ndr)". Con queste frasi a caldo il ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha descritto le prime sensazioni sullo stop di Kjaer, che dopo gli esami potrebbe dunque ricevere l’autorizzazione ad anticipare il rientro a Milano e mettersi subito nelle mani del reparto medico rossonero per provare ad anticipare la data del suo rientro.- "Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto. Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito. Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione", ha dichiarato a TV2 lo stesso Simon Kjaer.- In vista dell’appuntamento del 30 marzo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano,(21 partite e un gol da gennaio)- tornati rispettivamente nelle partite contro la Lazio del primo marzo e contro il Monza del 15 febbraio -che renderà la gestione delle forze e del turn-over più problematica per Stefano Pioli:contro la Roma di giovedì 11 aprile.- Questo significa che, verosimilmente, il Milan punterà molto su Tomori per i prossimi due impegni in Serie A contro Fiorentina e Lecce, in considerazione del riposo che dovrà poi osservare in coppa, alternando Gabbia e Thiaw al suo fianco. In attesa di saperne di più sui tempi di recupero di Kjaer,un’opzione che ha dato risposte complessivamente positive il dicembre scorso, quando Pioli si è trovato improvvisamente senza calciatori di ruolo. Molto più complicato che l’allenatore rossonero possa tornare ad attingere alla formazione Primavera e concedere una nuova chance al 2005 Jan-Carlo Simic che, in seguito all’esordio nel campionato italiano con gol contro il Monza del 17 dicembre, ha disputato solo tre spezzoni contro Salernitana, Sassuolo e Napoli e due apparizioni in Coppa Italia.