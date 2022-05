ATM, l'azienda trasporti di Milano, ha comunicato attraverso i propri canali social la chiusura della stazione "Duomo" su disposizione della Questura di Milano. Per raggiungere la piazza dove si scatenerà la festa scudetto, si potrà usare le fermate San Babila, Cordusio, Montenapoleone o Missori. Il comunicato conferma che: "per cambiare linea usate Loreto, Cadorna o Centrale. Pianificate il vostro viaggio per tempo considerando i tanti tifosi che in serata si sposteranno in metropolitana.