Milan, la festa per i 125 anni: premiati Van Basten, Inzaghi e Shevchenko, fischi per Ibrahimovic

125 anni di Milan, 125 anni di un club che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio. San Siro si colora di rossonero, i 70000 tifosi sugli spalti sono pronti a festeggiare le leggende invitate dal club. Nei giorni scorsi ha fatto rumore l’assenza di Maldini, che ha deciso di non partecipare a una festa organizzata da Red Bird, e i mancati inviti a Boban e Rivera.

- La serata ha preso il via alle ore 19:45, con la speciale– primo membro ufficiale della Hall of Fame – nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera. Sul prato di San Siro, Baresi, van Basten e Inzaghi riceveranno lo speciale trofeo realizzato per l’occasione da Tiffany & Co., segnando una prima assoluta nella storia del calcio italiano.

- Non è tuttavia tutto rosa e fiori nella serata delle celebrazioni per il Milan.A seguire,all'indirizzo dell'attuale senior advisor di RedBird.