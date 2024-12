Milan, fischi ad Ibrahimovic nel giorno della festa

Mentre era in corso la cerimonia di premiazione delle Legends del club rossonero, tra cui Marco van Basten e Pippo Inzaghi,attuale senior advisor del patron Gerry Cardinale, intento a scambiare qualche parola con Filippo Inzaghi, uno degli ex milanisti che hanno partecipato alla festa precedente alla sfida di campionato contro il Genoa.La reazione del popolo rossonero ed in particolare degli occupanti del settore tradizionalmente occupato dalla Curva Sud è stata forte e chiara:La distanza siderale accumulata in campionato nei confronti delle posizioni di vertice, il cammino altalenante sul piano dei risultati e del gioco e le delicate situazioni di spogliatoio denunciate dall'allenatore Paulo Fonseca dopo la sofferta vittoria in settimana contro la Stella Rossa, in Champions League, hanno evidentemente esasperata la parte più calda del tifo milanista.In assenza di Gerry Cardinale, che da patron della società non sarà presente stasera a San Siro, le attenzioni della Curva Sud sono state dunque rivolte a Zlatan Ibrahimovic, l'uomo individuato dalla proprietà statunitense come il volto ed il punto di riferimento su più aree del Milan. Che, dopo un passato importante da calciatore ed un ruolo determinante nella conquista degli ultimi due Scudetti rossoneri,In una serata che ipoteticamente doveva essere soltanto di festa.