Redazione Calciomercato

Milan, come sta Chukwueze: la novità sulle sue condizioni e su quelle di Loftus-Cheek e Sportiello

23 minuti fa



Sospiro di sollievo in casa Milan. Nel centro sportivo rossonero è rientrato anche Samuel Chukwueze, giocatore tra i più attesi dopo il ritorno in Italia che era stato anticipato a causa del problema muscolare patito con la maglia della Nigeria. Ebbene, l’ex Villarreal è in buone condizioni, non ha grossi problemi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida a San Siro contro l’Udinese.



IL RIENTRO DEI NAZIONALI - Sono diversi i giocatori impegnati con le rispettive nazionali durante la pausa sulla via del ritorno. Primo tra questi Christian Pulisic che, pur non infortunato, è tornato in anticipo e affaticato dagli impegni con gli USA. Si è allenato a parte Ruben Loftus-Cheek che sta meglio ma non dovrebbe esserci per la prossima sfida. Sicuramente out Davide Calabria, come Theo Hernandez, squalificato, e che dovrebbe essere sostituito da Terracciano. Buone notizie anche sul fronte portieri. Il secondo di Maignan, Marco Sportiello, infatti è tornato ad allenarsi e punta al rientro per riprendersi il posto di vice, togliendolo al giovane Torriani.