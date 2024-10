Milan Futuro: una scelta a sorpresa e la strategia sul mercato di gennaio per scalare la classifica

AFP via Getty Images

L’avvio di stagione del Milan Futuro ha lasciato diversi spunti di riflessioni al di là di cosa dice, in questo momento, la classifica del girone B di serie C., qualche novità interessante come il centrocampista ex Sestri Levantee le difficoltà, preavvisate, in termini di esperienza e malizia in campo oltre al deficit fisco sopratutto sui calci piazzati. Il prossimo mercato di gennaio potrebbe diventare una possibilità da sfruttare per cercare di dare più forza al progetto tecnico oltre a risolvere eventualità criticità della rosa allenata da Daniele Bonera.

(fondamentale per reagire a una situazione di classifica difficile). Tradotto in parole povere: non sono previste tante operazioni, sia in entrata che in uscita, nella finestra di mercato invernale.Perché la visione è sempre più ampio raggio: il Milan Futuro deve essere il serbatoio di talenti da formare per la Prima Squadra. Altri acquisti, per intenderci, alla Silvano Vos. Qualche uscita potrebbe concretizzarsi solo sui giocatori che hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra o che hanno bisogno di rilanciarsi dopo un periodo di inattività dovuta all’infortunio (Omoregbe?).

Un dato tanto eloquente quanto significativo: il Milan Futuro ha il peggior attacco dell’intero girone B di Serie C. Questo è sicuramente un punto da approfondire e migliorare ma, secondo la dirigenza, solo ed esclusivamente attraverso il lavoro sul campo e la crescita di alcuni giovani talenti.con la speranza di sbloccarsi definitamente sottoporta, Turco ha qualità e deve solo trovare un condizione fisica ottimale oltre a migliorare l’intesa con i compagni. Dall’esperto Longo, Bonera si aspetta un apporto superiore in termini non solo di gol, ma anche di leadership.