Milan, come sta Maignan? Gli aggiornamenti verso il derby contro l'Inter

Apprensione in casaper quel che riguarda le condizioni fisiche di. Il portiere francese è uscito dal campo dolorante nel corso della ripresa contro il Liverpool , sul punteggio di 2-1, a causa di uno scontro con Tomori, che gli ha provocato una forte contusione alla coscia destra. Non solo:, rimanendo in campo e risultando non irreprensibile sulle reti di Konaté e Van Dijk.Questo è il. Una lesione al polso e svariati guai al polpaccio hanno spesso tenuto ai box il fortissimo portiere della Nazionale francese, in odor di rinnovo con i rossoneri dopo mesi di trattativa finalizzati alla fumata bianca.

- L'infortunio di: dal responso degli esami si potrà evincere quante potranno essere le possibilità di vederlo al suo posto tra i pali domenica 22 settembre alle 20:45, quando è in programma il derby contro l'Inter, quinta giornata di campionato.Con Sportiello fuori causa per infortunio fin da prima dell'inizio del campionato, il ruolo di secondo portiere è occupato al momento da, classe 2005, proveniente dal settore giovanile rossonero. Torriani ha debuttato in Champions League e ha subito un gol francamente impossibile da evitare da Szoboszlai, troppo ravvicinata e angolata la conclusione dell'ungherese.