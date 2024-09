Milan, problemi per Maignan contro il Liverpool: fuori in lacrime, entra Torriani

AFP via Getty Images

La partita delcontro il, all'esordio in Champions League, inizia in maniera agrodolce. Se da una parte i rossoneri possono esultare per il gol del vantaggio trovato da Pulisic dopo soli 3 minuti, dall'altra devono far fronte alloin diverse occasioni durante il match.Poco dopo il gol di Pulisic, ad attirare l'attenzione è Maignan, che si tocca ilprima di accasciarsi a terra dolorante. Entra così in campo lo staff medico, per prestare soccorso all'estremo difensore milanista, che tuttavia decide di provare a stringere i denti e rimanere in campo. Qualche minuto dopo il portiere, ma tiene ancora duro. All'inizio del secondo tempo arriva il terzo e definitivo problema fisico:che interviene in scivolata ed è costretto al cambio.

Nonostante la volontà di tenere duro nonostante gli acciacchi, il portiere milanista è tuttavia costretto a chiedere il cambio. Fuori Maignan al 51' e, considerata l'assenza per infortunio di Sportiello. Il portiere francese è parso molto dispiaciuto al momento del cambio, tanto da essere, forse anche per i ripetuti e sfortunati problemi fisici.