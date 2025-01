In Copertina - Rafa Leao si riprende il Milan, il Milan si prende la Supercoppa

La speciale copertina dedicata alla Supercoppa Italiana è tutta, senza ombra di dubbio, di Rafael Leao.



Raramente un calciatore riesce ad incidere così su una finale, entrando a partita in corso, dopo un infortunio - seppur leggero - e con la sua squadra in svantaggio. E, viene da dire, contro una rivale sicuramente più accreditata alla conquista del titolo alla vigilia.



E invece, Rafa Leao, un giocatore che di qualità ne ha da vendere, ha trascinato il Milan alla conquista del primo titolo stagionale spaccando letteralmente l'incontro. Ma non c'è da sorprendersi: il portoghese, seppur ad intervalli, ha spesso dimostrato tutte le sue doti e, se è vero che spesso gli è stato imputato di non saper essere decisivo in zona-goal, oggi ha saputo esserlo pur senza segnare.

Pronti-via, si è subito procurato con uno splendido slalom la punizione dalla quale è nato il goal che ha riaperto i giochi. Poi la verticalizzazione che permette a Theo di offrire a Pulisic il pallone del 2-2 e infine, all'ultimo respiro, un assist che Abraham deve solo spingere in rete per il tripudio rossonero. E non solo. Il suo ingresso in campo ha letteralmente sconquassato gli equilibri del match, impedendo all'Inter di rilassarsi nonostante il doppio vantaggio o di addormentare la partita nei minuti finali.Rafa Leao, che- senza giri di parole -, ha subito sfruttato la scia di entusiasmo legata al cambio di allenatore per riprendersi il Milan, quel Milan che, non più di tre anni fa, trascinava verso lo Scudetto.

Quest'anno gli obiettivi del Milan sono altri, ma non per questo non importantiMa adesso è un'altra storia, è un altro Milan, è un altro Leao.