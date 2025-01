Ibrahimovic, discorso alla squadra nello spogliatoio: "Questo è il Milan!" VIDEO

a Riyad in Arabia Saudita, il dirigente rossonero ha fatto un. Ecco le sue parole:, questa è la nostra reazione raga (tocca la Supercoppa, ndr). Prima di parlare(applausi, ndr).Quando una squadra ha questa voglia di vincere, è difficile da battere. Quando abbiamo iniziato il campionatoPoi voglio fare i complimenti anche a tutti questi che erano con noi nel giro della squadra (applausi, ndr). E' anche merito vostro, anche se non siete famosi e non andate in campo, però siete importanti come tutti quelli che sono in campo e giocano. Cosa c'è più da dire? Raga,. Raga, al tre forza Milan: uno, due, tre, forza Milan!".