Milan, Conceicao: "Faremo di tutto per arrivare in Champions League"

Redazione Calciomercato

Prima conferenza stampa in rossonero per Sergio Conceicçao, che ha preso il posto diIl tecnico portoghese non eredita di certo una situazione facile, soprattutto in classifica, con la squadra che èA otto lunghezze dallaL'obiettivo saràLo scudetto è ormai andato, maFaremo di tutto perCi sono giocatori importanti, dobbiamo lavorare con quelli che abbiamo a disposizione. Ho fiducia in tutti loro, e quelli che sono disponibili andiamo a lottare per arrivare già in questa partita e vincerla. È chiaro, meglio averli tutti a disposizione, ma gli infortuni fanno parte del calcio".

TATTICA - Non sarà importante il come. Il nuovo tecnico ha come obiettivo il quarto posto. Ha le"Io vado con le mie convinzioni a livello di lavoro e tattico. Il sistema per me non è tanto importante, ma la dinamica sul campo. Poi c'è una strategia, una base, un lavoro sui principi: la squadra deve capirli. Il gioco dominante? Per me il calcio è semplice, molto semplice: c'è una porta e bisogna fare gol e non prenderli. Se poi il gioco dominante significa altro, per me significa fare i risultati.