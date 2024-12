Milan, Mendes ha proposto Trincao: la situazione

AFP via Getty Images

: dopo l’esonero di Paulo Fonseca,, ex Porto, che è stato scelto come sostituto del connazionale per la panchina rossonera. Un profilo assolutamente non nuovo per i meneghini che già in estate avevano sondato il terreno, prima di scegliere di affidarsi all’ex allenatore di Roma e Lille.

– L’abbiamo raccontato in passato, qui sulle colonne di Calciomercato.com, comee che possa diventare utile come vice Leao o come titolare di una fascia destra non più presidiata da Pulisic, dato il suo spostamento interno nel ruolo da 10. Ovviamente molto dipenderà dalle idee tattiche di Conceicao, ma in ogni caso, per prestazioni, rendimento e atteggiamento,(con lo svizzero che ha estimatori in Germania e Inghilterra, mentre il nigeriano è stato in passato cercato dalla Saudi Pro League).

Da questa base, arrivavano i nomi di Magnes, ala destra classe 2002 di proprietà del Monaco, e di Jamie, esterno alto sinistro di proprietà dello Stoccarda. Ma: infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport,il jolly offensivo di 25 anni, valutato sui 25 milioni di euro dallo Sporting Lisbona e autore di 6 gol e 11 assist nelle 27 presenze stagionali sino a ora fra tutte le competizioni. Talento brillante che può fare al caso del Milan, in caso di cessione di uno fra Okafor e Chukwueze., intanto,, americano del Borussia Dortmund,, sempre dello Sporting, nel caso in cui Bennacer non dia le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

