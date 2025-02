Milan, Conceicao: "La preparazione è stata la stessa di una finale di Champions. Modulo con 4 punte? Ce ne erano altri 7"

Getty Images

, allenatore del Milan, ha parlato ad Amazon Prime Video al termine della sconfitta in Champions League contro il Feyenoord per 1-0.LA PARTITA - “Siamo a metà. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Sapevamo di questo ambiente difficile qua a Rotterdam, sono stati molto aggressivi, hanno vinto molti duelli. Quando è così diventa più difficile vincere una partita. Abbiamo avuto occasioni per pareggiare e non siamo stati efficaci a livello offensivo, non ne abbiamo approfittato. Anche un po’ di sfortuna nel gol preso. Ci è mancata aggressività nei duelli, loro sono stati sempre più veloci e aggressivi. Sapevamo della loro forza sulle seconde palle, sono cose molto importanti: si vincono le partite".

“Vedi questa partita. I giocatori devono vedere in cosa migliorare, ma non c’è molto tempo per lavorare sul campo. Sabato abbiamo il Verona e poi martedì ci son 90 minuti da fare e delle cose da migliorare per vincere e passare il turno, andando agli ottavi di finale di Champions League che è il nostro obiettivo”.MOTIVAZIONE - “A livello emotivo sono sempre molto motivato per dare il meglio di me stesso. Se non siamo motivati in una partita di Champions… Le qualità per me non sono solo tecniche, ci sono tante caratteristiche che i giocatori devono avere per essere di altissimo livello: costanza, continuità, voglia, atteggiamento. Con questo si vincono tante partite. A livello di gioco pure abbiamo bisogno di questa aggressività offensiva. Abbiamo avuto tante palle negli ultimi 30 metri che dovevamo finire in un altro modo. A livello emozionale e di motivazione quindi sicuramente dobbiamo essere sempre al top”.

A Sky SportSI ASPETTAVA DI PIU'? - "Si è vero. Le partite si vincono così, nei duelli offensivi e difensivi: oggi il Feyenoord ha avuto questi ingredienti. Noi dovevamo fare di più. Sapevamo dell'ambiente difficile e che loro danno sempre qualcosa in più. Abbiamo cominciato anche con un'occasione di Reijnders e dopo abbiamo preso un gol difficile per la squadra ma che ci sta nel calcio. Dobbiamo fare di più. Siamo a metà, giochiamo martedì: non è finita, anzi è tutto aperto e cerchiamo di dare una risposta"

"E' un problema lavorare in tre giorni. Viaggiamo domani e venerdì siamo già alla vigilia. E poi tre giorni dopo abbiamo il ritorno. Il tempo è quello che è: se tutti noi riusciamo a dare qualcosina in più e alzare il livello, le partite diventano più facili. Ho un gruppo di qualità tecniche e dobbiamo aggiungere altre caratteristiche per vincere le partite"DIFFICILE RIBALTARE UNA STAGIONE COSI'? - "Difficile, ma non impossibile. Siamo qua per cambiare la situazione e fare gli ultimi quattro mesi diversi"

"Io sono abituato a rispettare tutto e tutti. Dalla mia parte serietà massima. La preparazione della partita è stata la stessa di una finale di Champions. Non lo farò mai perché so quanto ho lavorato per arrivare qua: ho sempre rispettato l'avversario.SODDISFATTO DEL MODULO? - "Alla fine siamo tutti bravissimi a commentare, anche io. Io l'ho fatta in quel momento nella preparazione, ma erano loro quattro più altri sette. Sono io che devo trovare l'equilibrio giusto e lavorare su questo"