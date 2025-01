Milan, Conceicao: "Ricaduta per Loftus-Cheek. Salta il Cagliari"

Getty Images

Contro il Cagliari il Milan non avrà a disposizione Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, che era rientrato in campo negli ultimi minuti della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, ha avuto una ricaduta dopo la lesione al bicipite femorale rimediata in occasione della partita di Champions League contro la Stella Rossa dell'11 dicembre scorso.

ASSENZA - Ad annunciare l'assenza di Loftus-Cheek è stato il tecnico Sergio Conceicao nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cagliari: "C'è un piccolo problemino c'è con Ruben, non ci sarà domani per la partita. Ha avuto una ricaduta ieri, mi dispiace perché stava crescendo dal punto di vista fisico".

COMUNICATO - Per il centrocampista previste nuove valutazioni tra una settimana, come comunicato dal Milan: "Rubén Loftus Cheek verra’ rivalutato tra circa una settimana per il riacutizzarsi del problema ai flessori della coscia destra".