Rashford-Milan, c'è anche l'Arsenal: il Manchester United vorrebbe cederlo in prestito

Dopo la cessione di Noah Okafor al Lipsia, per il quale mancano gli ultimi dettagli, i rossoneri si sono messi alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo, con il talento inglese in uscita dal Manchester United in cima alla lista dei desideri.ma Ibrahimovic e Moncada sono consapevoli che che tra il dire e il fare ci sono di mezzo parametri economici da rispettare e altri club, anche inglesi.Tra questi il, che ha appena sostituito Lopetegui con Potter, e secondo Mirror Sport anche, a caccia di un nuovo attaccante. I Gunners nei giorni scorsi avrebbero parlato con l'entourage del numero 10 dei Red Devils, i quali però vorrebbero cederlo a un club non di Premier League. Lo stesso, riporta Skysports,

Come raccolto da Calciomercato.com nei prossimi 7-10 giorni Rashford deciderà la sua prossima squadra, ma non è detto che non ci sia più il Manchester United nel suo futuro., contribuendo al pagamento dell'ingaggio di circa 13 milioni di euro lordi a stagione, per poi venderlo al migliore offerente in estate, in caso di una seconda parte di 2024-25 sugli scudi,, a cifre già definite e vantaggiose per il club. Per tutte le parti coinvolte sarà un weekend di riflessioni.