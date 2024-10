Getty Images

Milan, conferme su Bonny

Ange Bonny, attaccante francese classe 2003 in forza al Parma, è sicuramente una delle rivelazioni più interessanti di questa prima fase della stagione in serie A. Nei giorni scorsi la nostra redazione vi aveva parlato di un interesse del Milan, oltre che del Napoli, per il gioiellino del club emiliano. Tuttosport conferma questa indiscrezione: nell’ultima sfida contro il Como emissari del club rossonero avrebbero osservato il centravanti protagonista di un pregevole gol di tacco.