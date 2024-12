Genoa, Braida: "Vieira mi ricorda Ancelotti: gli auguro un giorno di allenare il Milan"

Getty Images

Nella settimana che conduce alla sfida di campionato tra Milan e Genoa, in programma al Meazza domenica sera, l'ex dirigente dei rossoneriha parlato del suo rapporto con l'attuale allenatore rossoblù,da lui scoperto giovanissimo e lanciato nel grande calcio a metà degli anni '90.- ha spiegato Braida a Il Secolo XIX - Il mio primo ricordo di lui è nel Cannes, centrocampista centrale, fisico importante e sapeva giocare a calcio, sveglio ma riflessivo. Gli dissi: 'Patrick, sei un campione, non deludermi'. Non era facile imporsi al Milan da giovane,

ma la sua carriera strepitosa ha confermato il mio pronostico".Braida si dice convinto che anche in panchina l'ex centrocampista saprà avere una grande carriera come quella avuta in campo: "Vieira è un gentleman. In campo era un duro, tosto, fuori è tenerissimo, dolcissimo, intelligentissimo.: gli capita di arrabbiarsi, ma non è il loro stile. Ci sono molti modi per guidare un gruppo, c’è chi usa il pugno di ferro, chi come loro si fa seguire con le carezze.. Ora ha tutto per salvare il Genoa, ma non gli do suggerimenti. 'Niente consigli, so sbagliare da me', recita il proverbio. Se segui cervello e cuore ogni esperienza ti insegna".

Braida ha infine spiegato quanto sia ancora forte il legame tra i due: "Mi è rimasto affezionato,Mi aveva invitato in Inghilterra quando era al Crystal Palace. L’ho sentito una settimana fa,Ha allenato in Premier, in Francia, ora in Italia: lavorare in nazioni diverse eleva la tua cultura sportiva, la capacità di capire le situazioni".