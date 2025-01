Milan, idea Disasi per la difesa: contatti con il Chelsea

Getty Images

Il Milan lavora su più fronti per cercare di accontentare le richieste di Sergio Conceição che ha chiesto 3/4 rinforzi mirati che possano completare una rosa evidentemente incompleta per pensare di competere su più fronti. Il focus è rivolto sopratutto su un reparto offensivo che ha bisogno di forze nuove per risolvere il problema del gol. Il piano A è diventato Santiago Gimenez che età previsto per la prossima stagione ma ora il Diavolo proverà ad anticipare, Feyenoord permettendo, mentre il piano B sarebbe quello di acquistare, in prestito anche senza diritto di riscatto, un attaccante da doppia cifra tra gol e assist. Quest’ultimo identikit risponde al nome di Joao Felix, assistito da quel Jorge Mendes sta provando, con grande insistenza, a portare alla corte di Sergio Conceiçao.

Da un lato i Blues ritengono che sia strategicamente poco utile cedere a titolo temporaneo un giocatore nel pieno della maturità calcistica e sul quale sono stati investiti ben. Dall’altro, allo stato attuale, il club londinese ha un solo slot libero per le cessioni a titolo temporaneo. Il dialogo tra le parti è ancora in piedi e sono attesi sviluppi nelle prossime ore. Anche perché il tempo stringe e il Milan deve agire anche con una certa celerità.

Milan attivo sul mercato in entrata ma, forse, ancora di più su quello in uscita. Nella giornata di giovedì si capirà se Pavlovic può salutare la truppa dopo soli sei mesi per andare al Fenerbahçe. Qualora si dovesse concretizzare questo scenario Moncada dovrebbe rimpiazzare il difensore serbo con un altro difensore a costi contenuti. Un'idea porta al georgiano dell'Empoli Goglichidze ma attenzione proprio al dialogo in piedi con il Chelsea:. Un'opzione difficile per via della folta concorrenza, italiana ed estera, e per la volontà di Maresca di tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. Disasi è un vecchio pallino di Moncada dai tempi del Monaco e sarebbe aperto a valutare l'opzione Milan.