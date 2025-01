Milan, la scrivania del direttore sportivo è vacante: Berta possibile candidato

Il Milan non gira, vittima dei soliti problemi, di testa ma anche tecnici, palesati sopratutto nel percorso in campionato.La linea che traspare dagli avvenimenti delle ultime ore è quella di unae interesserà altri due nuovi arrivi della scorsa estiva di calciomercato:dopo appena 6 mesi dall’arrivo.

La cabina di comando formata da Moncada, Furlani e Ibrahimovic è chiamata ad accontentare Sergio Conceicao oltre a rimediare a qualche errore commesso in sede di costruzione della squadra. Dall’11 dicembre scorso manca la figura del direttore sportivo dopo l’esonero di Antonio D’Ottavio maturato per degli attriti con Ibrahimovic e Kirovski sulla costruzione del Milan Futuro.o considerando che l’amministratore delegato in carica può avere una delega dalla federazione per un periodo di circa 6 mesi.

Per l’immediato la scelta è stata quella di non intervenire ma per il futuro non sono escluse sorprese. D’altronde la storia di Cardinale al Milan racconta di scelte importanti, talvolta anche divisive, al termine di ogni stagione: prima l’esonero di Maldini e Massara, poi l’addio con Pioli. L’inserimento di una nuova figura nell’assetto dirigenziale potrebbe diventare una possibilità concreta di via Aldo Rossi e, attualmente senza scrivania dopo la chiusura del rapporto con l’Atletico Madrid dopo 12 anni di successi al fianco del Cholo Simeone. Bresciano, classe 1972, con l'Atletico Madrid ha vinto due campionati spagnoli (13/14 e 20/21) due Supercoppe UEFA (12/13 e 18/19), due Europa League (11/12 e 17/18) una Coppa spagnola (12/13) una Supercoppa spagnola (13/14) e ben due volte ha raggiunto la finale di Champions League, nel 2014 a Lisbona e nel 2016 a Milano. Un profilo di spessore per un club che vuole e deve tornare a gareggiare per lo scudetto.