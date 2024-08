Milan, Fonseca taglia Pobega e Adli: ecco cosa sta succedendo sul mercato

Redazione Calciomercato

Ilriparte da Fonseca e dal Torino, avversario che ha sempre creato più di un grattacapo alla formazione rossonera negli ultimi confronti diretti. Non saranno della sfidaperché esclusi dalla lista dei convocati. Il tecnico portoghese era stato chiaro ieri in conferenza stampa: la rosa in questo momento è molto ampia e non sarà facile pensare a un percorso che non preveda degli adii imminenti.Fa certamente rumore l’esclusione di: una scelta a sorpresa perché si è sempre pensato al centrocampista giuliano come ad un elemento utile per le liste e per la sua capacità di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione,. Tommaso piace a Genoa, Bologna e un altro club di serie A ma soprattutto in Premier League. Questa decisione, forte, presa da Fonseca può cambiare le carte sul tavolo soprattutto nella testa del ragazzo.

La percezione di non essere più centrale nel progetto Adli l’aveva sicuramente provata dall’arrivo di Fonseca, ora però è un segnale netto e inequivocabile.. Gli intermediari che avevano portato degli interessamenti dalla Premier League si sono fermati a un pourparler mentre le uniche offerte concrete sono arrivate da Arabia Saudita e Qatar. Il Milan spinge affinché il ragazzo accetti portando così circa