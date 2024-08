Milan, verso il Torino: Kalulu, Adli e Pobega verso l'esclusione dai convocati. Jovic in vantaggio su Morata dal 1'

Il Milan si prepara a scendere in campo alla prima di campionato che vedrà i ragazzi di Paulo Fonseca affrontare il Torino. Il match, in programma alle 20.45 di sabato 17 agosto, darà le prime risposte al tecnico lusitano, ma darà anche importanti indizi al mercato. Un primo suggerimento in questo senso arriva dalla scelta dei convocati: vanno infatti verso l'esclusione Pierre Kalulu, Yacine Adli e Tommaso Pobega.Già dalla conferenza stampa di Fonseca, andata in onda alla vigilia del match col Torino, il tecnico ha messo in chiaro la situazione: "Dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori. Non voglio parlare di nomi. Ho già parlato con i giocatori: non è che non hanno qualità ma ne abbiamo tanti in diverse posizioni. Ci sono giocatori che per me hanno più possibilità di giocare andando altrove. Ho parlato con loro, ho detto che è normale avere meno spazio". Tre di questi giocatori, senza dubbio sono Kalulu, Adli e Pobega, che anche per motivi legati alle liste e ai posti liberi in rosa, dovranno trovare soluzioni lontano da Milano.

Quello di Kalulu è il caso più chiacchierato. Il giocatore è stato avvicinato dalla Juventus che ha espresso un forte interesse, arrivando a un'intesa con i rossoneri per la cessione in prestito con opzione per il riscatto. Nelle ultime ore, poi, ha preso piede l'indiscrezione riguardo a un inserimento dell'Atalanta, in cerca di esterni di difesa per rinforzare una batteria un po' scarica numericamente. L'imminente esclusione di Kalulu dai convocati, spinge il giocatore ancora più lontano dal Milan: la scelta è chiara e nelle prossime ore si attende la svolta decisiva.

Anche per Adli e Pobega il futuro appare lontano da Milano. I rossoneri si preparano ad accogliere Youssouf Fofana, arrivato da poche ore in città e pronto a mettersi a disposizione di Fonseca. Per far spazio a lui in lista, il Milan dovrà cedere almeno un over 22. Ecco perché i nomi di Adli e Pobega vanno considerati in uscita.Per il primo si è parlato di Brentford e occasioni in Arabia Saudita, mentre il secondo era stato preso in considerazione come possibile contropartita da inserire nell'affare Samardzic, poi raffreddatosi.Chi invece ci sarà tra i convocati è Luka Jovic, anche lui a lungo tra i papabili partenti nella prima parte del mercato. Nell'ultimo periodo, dopo l'approdo a Milano di Fonseca, l'attaccante serbo è tuttavia risalito nelle gerarchie, convincendo il tecnico e prendendosi addirittura la maglia numero 9. Visto il maggiore tempo avuto a disposizione per lavorare con l'allenatore lusitano, quello di Jovic è il nome in pole position anche per partire dal primo minuto contro il Torino, con Morata che al momento pare indirizzato verso la panchina.