Milan, contatto per Gimenez

23 minuti fa



Il Milan è al lavoro per acquistare un numero 9 forte e di prospettiva in vista della prossima stagione. Piace molto il nazionale messicano Santiago Gimenez: nella giornata di ieri è andato in scena un summit tra il papà, l’agente e Geoffrey Moncada. Il Feyenoord parte da una valutazione da circa 50 milioni per il suo centravanti.