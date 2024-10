Milan, Theo Hernandez resta un enigma e Moncada osserva De Cuyper

Getty Images

, osservato dal vivo giovedì a Roma, come riporta anche Tuttosport e confermato dal lavoro di Calciomercato.com, dal direttore tecnico dei rossoneri Geoffrey Moncada in occasione di Italia-Belgio. Chiaro come i meneghini stiano cominciando ad attivarsi per un possibile piano B, dato che il destino del terzino francese rimane un enigma.come, appunto, quello del 23enne belga del Club Bruges.

, conclusa con un rigore sbagliato e un’espulsione – con la fascia di capitano al braccio - dopo il triplice fischio di Pairetto per proteste, fatto che lo porterà a essere lontano dal campo per due turni. Il francese, volente o nolente, resta un argomento di assoluta quotidianità nell’ambiente Milan., come confermato anche dal suo agente Manuel Garcia Quilon a TeleLombardia: “Non stiamo negoziando nulla, è da maggio-giugno che non sento nessuno del club”. Theo, ricordiamo, guadagna 5 milioni di euro – comprensivi di bonus - e vorrebbe veder adeguato il proprio ingaggio, ribadendo la sua posizione di top player della sua squadra, seppur le ultime prestazioni non siano state del livello previsto e che ci aspetta da un giocatore come l’esterno difensivo transalpino.

Al di là di cosa accadrà con Theo Hernandez,Moncada lo ha visionato in Italia-Belgio, partita in cui il laterale ha segnato la rete che ha riaperto il match. Ma il belga è un pallino del direttore tecnico del Milan da almeno un anno e mezzo, tanto da seguirlo direttamente in alcune occasioni (come in Belgio-Giappone Under 21 dell’anno scorso). Il livello del giovane belga, ora tassello della Nazionale maggiore guidata da Tedesco, si sta alzando sempre più: al Westerlo chiuse la stagione con 40 gare, 9 gol e 7 assist, nel '23-24 al Club Bruges si registrano 55 presenze, condite 5 gol e ben 15 assist.

