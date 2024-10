Milan, da Camarda a Bonny: come può cambiare l’attacco a gennaio

Milan-Club Brugge non sarà una partita come le altre perché oltre all’importanza dettata della situazione di classifica, che vede i rossoneri nei bassifondi a quota 0 punti, c’è anche la curiosità di capire se sarà ricordata come quella dell’esordio in Champions League di. L’ ènfant prodige rossonero è stato convocato da Fonseca per sostituire Abraham, alle prese con un doloroso problema alla spalla. Francesco è stato preso sotto l’ala protettrice di Morata durate la rifinitura di ieri, tra consigli e incitamenti. Ma è troppo presto per parlare di un passaggio di consegne.

Su Camarda il Milan ha le idee piuttosto chiare: nel giro di due anni sarà protagonista in Prima squadra con continuità. E l’apprendistato, con annesse difficoltà, con il Milan Futuro va proprio in questa direzione, così come le scelte sul mercato:. Farà lo stesso la Prima squadra? Discorso certamente più complesso per tutta una serie di motivi. Morata è stato l’investimento perfetto: campione d’Europa, leader e attaccante forte a basso costo ( 13 milioni della clausola rescissoria). L’idea è che lo spagnolo può aiutare Camarda nella sua crescita. Ma dietro Alvaro rischia di esserci troppo spazio libero.

Jovic e il Milan sono alle battute finali di un rapporto nato senza troppe pretese ma che ha comunque regalato dei momenti significativi.. In bilico ancheche ha iniziato a mille la sua avventura in rossonero per poi incontrare delle difficoltà a trovare la via della rete ( senza considerare i problemi fisici e di indisciplina). A fine stagione con la Roma sul Milan dovrà iniziare da zero perché non ci sono opzioni di acquisto. Ci proverà? Presto per dirlo.

Un attaccante al Milan, questo dovrebbe essere il titolo del prossimo film estivo a tinte rossonere.( sui 40 milioni di euro) e sarà molto interessante capire se Moncada e Furlani decideranno di andare a dama per il possente centravanti della nazionale messicana e del Feyenoord considerando che gli ultimi acquisti hanno avuto un minimo comune denominatore: sono costati tutti sui 20 milioni di euro.I costi sarebbero sicuramente più vicini alla politica di Red Bird e si tratterebbe di un investimento per il futuro. Le idee certamente non mancano, al centro di tutto però resta la crescita di Camarda.