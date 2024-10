Milan, ecco perché la partita con il Club Brugge è già spartiacque della stagione

Decisiva no, molto importante sì. Lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia, ma per illa partita con ilè molto di più:La vittoria di voglia e sacrificio contro l'Udinese è servita senz'altro per restituire morale dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali e rilanciarsi in classifica., c'è da cancellare una falsa partenza e la parola d'ordine a San Siro sarà una sola per i rossoneri: vincere.

- Per la squadra di Fonseca c'è una doppia missione:. La casella punti nella massima competizione UEFA recita ancora, mettendo il Milan sul fondo della classifica unica prevista dal nuovo format della Champions con altre sette squadre (Lipsia, Girona, Sturm Graz, Stella Rossa, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys): tradotto, ad oggi il Diavolo sarebbe fuori da tutto. Non un verdetto definitivo chiaramente e la partenza dei rossoneri è stata subito in salita con due avversari di primi livello come il Liverpool e il Bayer Leverkusen campione di Germania, ma cancellare lo 0 e sbloccarsi diventa un must per dare una sterzata. E non solo, anche per confermare che la prestazione in inferiorità numerica contro l'Udinese non sia stata una fiammata isolata. Il trittico di vittorie contro Venezia, Inter e Lecce aveva fatto pensare ai tifosi che il peggio fosse alle spalle e che la stagione del Milan fosse davvero iniziata, convinzione spazzata via dalle sconfitte di Leverkusen e Firenze. Diverse per modalità, simili nel trasmettere la sensazione di una squadra ancora ondivaga, a tratti lontana dall'idea di calcio del tecnico portoghese.

- In questo contesto arriva il Club Brugge, appuntamento che il Milan non può fallire. E anzi,. A dirlo non è la classifica, considerando che sono solo 4 i punti che ad oggi separano il Diavolo dalle prime otto posizioni, ovvero quelle utili nel nuovo formato ad accedere alla fase a eliminazione diretta senza passare da uno spareggio, bensì leFootball Meets Data prima dell'inizio della competizione.

Secondo questo studio,. Se il Milan battesse il Club Brugge dunque terrebbe ancora viva questa possibilità, garantendosi anche il cuscinetto di un pareggio da spendere nelle partite a seguire, a partire dalla visita al Real Madrid nel turno successivo. In caso di pareggio, invece, i rossoneri dovrebbero vincere tutte le altre cinque gare per essere certo degli ottavi. In caso di sconfitta, invece, la squadra di Fonseca dovrebbe ugualmente vincere tutte e dinque le partite rimanenti ma non sarebbe padrona del proprio destino e dipenderebbe dagli altri incroci.

- E' bene ricordare che il nuovo format adottato dalla UEFA per la Champions e le coppe garantisce ampio margine per rientrare nella corsa a un posto tra le migliori 16 d'Europa. Le prime otto in classifica al termine della fase campionato passano direttamente, ma alle loro spalle. Rientrare in questo gruppo è chiaramente più semplice:. Anche all'interno di questo gruppo però ci sono distinzioni, perché le prime otto (dalla 9a alla 16a posizione) saranno poiagli spareggi, un piccolo vantaggio che tutte le squadre interessate proveranno a strappare.

- Considerati questi numeri, va da sé che per il Milan diventi essenziale ottenere la vittoria contro il Club Brugge, avversario insidioso ma per blasone, qualità della rosa e rendimento in questa stagione indubbiamente meno intimidatorio rispetto a Liverpool o Leverkusen. Diventa ancor più fondamentale se si guarda aldella squadra di Fonseca. Dopo la sfida con i belgi, i rossoneri voleranno in Spagna per affrontare ilal Sanriago Bernabeu, seguiranno quattro partite contro avversari più "morbidi" ma comunque da non sottovalutare.: prima della trasferta di Bratislava il Diavolo affronterà la Juventus a Milano, l'Atalanta prima della sfida con la Stella Rossa, ancora la Juventus prima del Girona mentre il match di chiusura con la Dinamo Zagabria cadrà tra la gara con il Parma e il derby di ritorno con l'Inter. Insomma, un percorso che metterà Leao, Pulisic e compagni di fronte a tanti impegni di rilievo spesso ravvicinati, un accumulo di sforzi che può arricchire di insidie anche partite sulla carta meno pericolose. Il Milan e Fonseca lo sanno, ecco perché la partita con il Club Brugge è già uno spartiacque in cui è vietato fallire: vincere diventa cruciale per alimentare le ambizioni europee.

