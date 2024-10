AFP via Getty Images

Milan, il monito di Baresi: “Fonseca deve far sentire la sua personalità”

Presso l’Oratorio della Madonna dei Poveri a Baggio, in via Madonna dei Poveri 1, si è tenuto l’evento di inaugurazione di un nuovo spazio sportivo rigenerato da Fondazione Milan al fianco di Fondazione Snaitech e FondazioneCostruiamo il Futuro. A prendere la parola è stato il vice-presidente onorario del Milan Franco Baresi: “Fonseca è il nostro allenatore, deve far sentire la sua personalità, il suo credo. La squadra sta rispondendo, domani è una bella partita importante. Dobbiamo far punti dopo le prime due andate male. Speriamo di trovare continuità”.