Milan, da Camarda a Jovic passando per Abraham: come cambia la strategia di Ibrahimovic per il colpo in attacco a gennaio

La storia degli ultimi anni racconta di unpoco dinamico nelle sessioni di calciomercato invernali. E anche in quella che sta per iniziare il club rossonero sarà li attento a muoversi solo in caso di opportunità davvero interessanti.restano convinti di aver allestito una rosa competitiva per giocarsi lo scudetto con Inter, Napoli e Juventus, nonostante le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione.Per quanto concerne l’attacco, il Milan non avverte la mancanza di un vero numero 9 da 20 gol a stagione. L’idea generale della dirigenza è quella di un Morata che può arrivare in doppia cifra al termine della stagione sia in termini di gol che di assist.Ecco perché nemmeno per la formazione del Milan Futuro sono previsti investimenti nel ruolo a gennaio. Francesco deve avere lo spazio necessario in entrambe le realtà per crescere e diventare lui stesso quello che manca al Diavolo da diverse stagioni: un bomber vero.

Per giugno Moncada tiene comunque aperte alcune opzioni legate anche all’eventuale conferma o meno di Abraham. Quella più calda porta in Olanda, più precisamente a Rotterdam:Il classe 2001 resta in lista anche se il Milan non ha fretta: tutto ruota intorno a Camarda e alla crescita che avrà nei corso della stagione. Capitolo Jovic: esistono grandi chances che possa dire addio a gennaio ma nel caso cambierebbe poco o nulla sulla strategia del club che ha sempre considerato il nazionale serbo fuori dal progetto tecnico.