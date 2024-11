Milan, Leao è un pensiero fisso del Barcellona. Perché la strategia di Fonseca funziona

è tornato l'entusiasmo dei tempi migliori. Il primato in classifica in Liga, l'ottima partenza in Champions League e il gioco spettacolare mostrato dal nuovo allenatore Hansi Flick – capace di rivitalizzare diversi elementi della vecchia guardia, Koundé, Raphinha e Lewandowski su tutti, e valorizzare i migliori talenti della Masìa – hanno restituito gioia e fervore a tutto l'ambiente. Sentimenti rafforzati, con uno sguardo al futuro, dalla recenteDalle pagine del Mundo Deportivo di oggi viene rilanciato il nome del calciatore portoghese, tornato a brillare, sia in rossonero che in nazionale, nelle ultime settimane enonostante la procura sia nelle mani di un avvocato di fiducia del padre del giocatore., il grande sogno di mercato della passata estate, che ha tuttavia preferito consolidare il suo rapporto con l'Athletic Bilbao piuttosto che trasferirsi in Catalunya dall'amico Lamine Yamal.e da parte di Mendes hanno registrato l'interesse a valutare un trasferimento. Leao è sotto contratto col Milan fino a giugno 2028, percepisce un ingaggio di 7 milioni di euro netti a stagione e la sua valutazione di mercato è molto importante, partendo dalla clausola rescissoria di 175 milioni di euro.– stando alle recenti dichiarazioni dal ritiro della nazionale portoghese dell'attaccante –Allo stesso tempo, Leao – che è appena diventato padre di due gemelli – ha ribadito il suo profondo legame col Milan e con l'Italia, allontanando quindi l'ipotesi di una partenza a stretto giro di posta. “Milano è casa, l'Italia è il posto perfetto per me. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore”. E ancora: “Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime due partite (Real Madrid e Cagliari, ndr), ma nel complesso le cose stanno andando bene. Certo, possono andare meglio, perché voglio fare grandi cose col Milan e la nazionale”.In tutti questi ragionamenti e riflessioni si inserisce l'attualità, che riporta al campionato e alladi sabato 23 novembre.e non dipendente dalle soluzioni del solo centravanti o dello scatenato Pulisic di questa prima parte dell'annata., per migliorare quelle statistiche in zona gol che, fino alla doppietta di Cagliari, lo aveva lasciato fermo per diverse settimane all'unica rete realizzata alla terza di campionato contro la Lazio. L'idea del tecnico portoghese è che Rafa possa rendere al meglio in una posizione più ibrida, ma soprattutto più nel vivo del gioco, portando avanti nel frattempo quei miglioramenti richiesti ad un calciatore del suo potenziale sul piano della precisione delle conclusioni e dell'attacco alla porta. Quelli che sono stati sempre il suo tallone d'Achille ma che evidentemente non hanno spento la corte sempre più pressante del Barcellona.