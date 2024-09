Milan: Furlani dà fiducia a Fonseca, ma vuole risposte: Liverpool e Inter due prove da non fallire

La conferenza stampa di presentazione di Tammy Abraham si è trasformata inevitabilmente in una conferenza di spiegazione delda parte dell'amministratore delegato, presente a Casa Milan accanto al centravanti inglese arrivato in prestito dalla Roma. Il caso, o meglio ilper usare le parole del manager ex-Elliott, che ha visto protagonisti RafaelHernandez inevitabilmente ha spaccato in due stampa e tifosi, ma è sul rendimento della squadra e sul futuro dellache si è giocata la battaglia più importante.

- Almeno per ora e almeno a parole, la società ha scelto di dare fiducia all'allenatore portoghese provando a togliere pressione a lui e al suo staff e concedendogli una sosta di respiro e lavoro concentrato solo ed esclusivamente sul campo. A domanda diretta sulla fiducia all'allenatore, infatti, Furlani ha provato a fare il pompiere spegnendo le polemiche: "Siamo soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra lo è".

Che la delusione per una classifica che vede il Milan al 14esimo posto, a -5 da Inter e Juventus con due pareggi e una sconfitta contro Torino, Parma e Lazio, con 5 gol fatti e addirittura 6 subiti (tra l'altro tutti alla stessa maniera, cross da destra e imbucata a centro area o dalla sinistra ndr.) è evidente. E anche l'ad rossonero, di fatto, lo ha confermato: "Se è il momento più complicato da quando faccio il dirigente e se sonoma ne usciremo uniti e lavorando".

"Inter e Liverpool? Eviterei di parlare di partite decisive o cose del genere". In realtà è proprio questa la risposta più importante dell'intera conferenza di Giorgio Furlani perché nel ribadire la fiducia, rispondendo alla domanda sul calendario mette comunque in risalto come proprio il calendario che aspetta il Milan possa essere quantomeno da tenere in forte considerazione per il futuro dell'allenatore. Perché la delusione che c'è e il momeno non piacevole devono essere trasformati coi risultati, in qualcosa di importante.

E allora se al rientro dalla sosta la partita di San Siro contro il Milan potrebbe servire per alleviare le tensioni, le 5 successive saranno inevitabilmente quelle su cui puntare maggiormente l'attenzione. L'esordio in champions League contro ilsempre in casa sarà un banco di prova notevole soprattutto perché a seguire i rossoneri affronteranno sempre a San Siro, ma in trasferta, i rivaliin un derby in cui la vittoria manca ormai da 6 partite consecutive. Sarà verosimilmente questa la gara spartiacque, insieme alla trasferta a, che si piazza in mezzo a due gare toste contro, che sarà la più importante di tutte le partite per il percorso europeo del club. F, il Milan ha parole ha tutto sotto controllo. Ora sarà il campo a dare le sue risposte.