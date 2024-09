Milan, la lista Champions: ufficiali le scelte di Fonseca. Fuori Jovic, out anche Jimenez e Vos

. Come da regolamento, ilha trasmesso allal'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della nuovaUfficiali dunque le scelte di, che non riserva sorprese ed esclude dall'elenco Jovic per fare spazio all'ultimo arrivato,che completerà il reparto offensivo con Alvaro Morata.- L'attaccante serbo non è però l'unico giocatore a restare fuori dall'elenco, con lui non figurano in elenco i fuori rosa. Non ci sono neanche i giovani, punti forti del Milan Futuro di Daniele Bonera: i due classe 2005 non rispettano i requisiti per poter essere inseriti in Lista B, non avendo militato per almeno due anni nel club, e dunque sono tagliati fuori. Regolarmente presente invece Alessandro Florenzi nonostante l'infortunio.

Di seguito i giocatori rossoneri inseriti in Lista A per la Champions:: 16 Mike Maignan, 57 Marco Sportiello.: 2 Davide Calabria, 19 Theo Hernandez, 22 Emerson Royal, 23 Fikayo Tomori, 28 Malick Thiaw, 31 Strahinja Pavlovic, 42 Filippo Terracciano, 46 Matteo Gabbia.: 4 Ismael Bennacer, 8 Ruben Loftus-Cheek, 14 Tijjani Reijnders, 29 Youssouf Fofana, 80 Yunus Musah.: 7 Alvaro Morata, 10 Rafael Leao, 11 Christian Pulisic, 17 Noah Okafor, 21 Samuel Chukwueze, 90 Tammy Abraham.Di seguito anche la Lista B del Milan:Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui