Getty Images

Milan, Daniel Maldini al Monza: cosa manca per chiudere

Daniele Longo

54 minuti fa



Daniel Maldini sta lavorando duramente in questi primi giorni di raduno al Milan per provare a convincere Paulo Fonseca. In caso di esito negativo il figlio d’arte si è già promesso al Monza con il quale ha già concordato i termini contrattuali. Prima di provare a chiudere l’operazione con il Milan il club brianzolo vuole provare a sfoltire il proprio reparto offensivo di quei giocatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Alessandro Nesta.