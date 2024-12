Milan, domani esami per Pulisic: out in Champions, Fonseca studia tre soluzioni e si "riprende" Camarda

Getty Images

La sconfitta di Bergamo ha lasciato un segno importante sulla formazione rossonera, la cui attuale dimensione (seppur con una partita in meno: è da recuperare la sfida di Bologna) recita 7° posto in campionato, a quota 22 punti dopo 15 giornate, frutto di un percorso composto da sole sei vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.Il Milan è la squadra che, tra le prime otto della classifica, ha incassato il maggior numero di sconfitte e il ruolino di marcia di questa prima parte stagione non può che lascia l’amaro in bocca per una squadra che ha l’obbligo di lottare per la zona Champions e si ritrova a dover difendere una piazza per la prossima edizione della Conference League.

5 gol e 5 assist in 14 presenze in A, 3 gol e 1 assist in 5 presenze in Champions League: questo l’apporto del fantasista americano in questa primo terzo di annata milanista, ma il rischio è che tali statistiche rimangano inalterate per qualche partita. Al 38’ della prima frazione, al Gewiss Stadium infatti,Una zona sempre delicata del corpo che merita particolare attenzione sia nella definizione della problematica sia nella fase di recupero, in modo da evitare possibili ricadute., come riscontrato da Calciomercato.com,, ma la preoccupazione maggiore risale nella possibilità che il numero 11 rossonero rimanga indisponibile anche per i match di campionato contro Genoa e Verona, con un occhio (in caso di lesione) anche per l’incontro con la Roma di Claudio Ranieri, impegni fondamentali per non perdere ulteriore terreno in Serie A.

Sarà questo il pensiero principale per Paulo Fonseca, chiamato a schierare le migliori formazioni possibili per risalire la china in Italia e continuare la missione Top 8 nella massima competizione europea. Diverse sono le opzioni a disposizione del tecnico lusitano: in primis,, in quella zona della trequarti come collante tra centrocampo e attacco (chiaramente con compiti e funzioni diverse da Pulisic, come successo contro l’Atalanta)e dare solidità e appoggio a Emerson Royal.per dare maggiore freschezza e vivacità alle situazioni offensive rossonere. In ultimo,per dare solidità al resto del reparto. Un’ipotesi credibile, specialmente pensando al fatto che, oggi titolare nella sfida fra Milan Futuro e Gubbio nel Girone B di Serie C,, con la possibilità di vederlo impiegato in Champions League mercoledì sera in quel di San Siro.

