Milan, è il peggior Theo Hernandez di sempre: la cessione a gennaio non è un tabù

è uno dei dati che emerge con maggiore evidenza dalla sconfitta sul campo dell'Atalanta che certifica la definitiva uscita di scena della squadra rossonera dai giochi per lo Scudetto. E inizia a mettere seriamente a repentaglio la partecipazione alla Champions League della prossima stagione, obiettivo minimo e irrinunciabile.che lo ha reso celebre in Italia ed in Europa., quando Theo Hernandez si è ripresentato ai nastri di partenza – per la sua sesta stagione in Serie A – con ledopo le fatiche dell'Europeo con la FranciaPrima la disastrosa prestazione di Parma e la successiva panchina punitiva contro la Lazio, condita dal celeberrimo episodio del cooling break, passando per l'inutile espulsione a gara conclusa a Firenze. PoiNettamente in superiorità rispetto alle defaillances nelle prime tre annate, sempre meno e sempre più estemporanee dalla stagione successiva allo Scudetto dell'era Pioli. Nella carriera di un calciatore può fisiologicamente accadere, maA più riprese, il rappresentante di Theo Hernandez ha negato che da parte del Milan siano arrivate chiamate per sedersi attorno ad un tavolo e i rumors su un interesse del Manchester United sono tutti indizi da tenere in considerazione. La sensazione è di trovarsi alla conclusione naturale di un percorso iniziato sei anni fa e che non si nutre più di quegli stimoli necessari per proseguire.