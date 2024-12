Il Milan sta con Fonseca: anche per il club il gol di De Ketelaere era annullare

Senza se e senza ma. Il club rossonero è in linea con il pensiero espresso con toni aspri dal tecnico portoghese dopo la sconfitta contro l'Atalanta:E' questa linea che filtra da Via Aldo Rossi su quello che, reo di non aver sanzionato il fallo commesso da Charles De Ketelaere su Theo Hernandez in occasione del gol del primo vantaggio dell'Atalanta.

Io non ho mai parlato di arbitraggi ma oggi prendo gol e il mio giocatore subisce fallo. Non ho dubbi sul modo in cui l'arbitro ha indirizzato la partita contro il Milan. Non c'è rispetto per noi in questo momento. Non ho paura di dire la verità, ho rispettato sempre il lavoro degli arbitri e rispetto il loro lavoro, ma ogni settimana il rispetto manca a noi. E' sempre così. Una situazione come quella di De Ketelaere su Theo Hernandez sporca la partita, la cambia, e tutte le settimane ci sono grandi errori". ( LEGGI QUI TUTTO L'INTERVENTO

AMMENDA O SQUALIFICA: COSA RISCHIA FONSECA

Da Ibrahimovic a Furalni, da Scaroni a Moncada, persiste la convinzione di aver messo a disposizione di Fonseca una squadra forte che poteva dire la sua anche per lo scudetto. Ora la palla che scotta passa al tecnico portoghese chiamato a rianimare una squadra che ha bisogno di portare avanti un percorso netto se vuole prenotare un posto, con vista Champions League, nelle prime 4 della classifica.