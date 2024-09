Il calcio dei club va in pausa per lasciare il campo alle nazionali, ma questi giorni sono importanti in vista dell'inizio della stagione europea 2024/25: arriva la deadline per la consegna delleFatto il sorteggio della fase campionato della nuova, per gli allenatori delle squadre impegnate è giunto il momento di decidere su quali giocatori puntare per le prime otto partite. La deadline per consegnare l'elenco definitivo è fissata a domani,

- Diamo uno sguardo al regolamento per la compilazione della lista utile alle competizioni UEFA. Si parte dalla Lista A, nella quale nessuna squadra può avere più di 25 calciatori registrati durante la stagione. Di questi, almeno 8 devono essere stati formati da club della stessa lega nazionale e a loro volta tra questi ce ne devono essere 4 formati dal club di appartenenza. Per rispettare questi requisiti, è necessario che il calciatore abbia trascorso in quella specifica lega (primo caso) o squadra (secondo caso) tre stagioni anche non continuative tra i 15 e i 21 anni. Se una società ha meno di otto giocatori formati localmente nella Lista A, il numero massimo di calciatori che possono essere inseriti in questa lista viene ridotto di conseguenza.

Ogni club avrà invece il diritto di registrare un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. Questo particolare elenco va trasmesso entro la mezzanotte del giorno della partita in questione. Un calciatore può essere registrato nella Lista B se è nato dopo il 1° gennaio 2003 e, dal suo 15° compleanno, se è idoneo a giocare per il club per un periodo ininterrotto di due anni o per un totale di tre anni in cui è compreso un periodo di prestito non superiore a un anno.Capitolo portieri, ogni società ne deve inserire almeno due in Lista A e almeno tre in totale considerando anche la Lista B. Se una squadra non può avere a disposizione almeno due portieri della Lista A a causa di infortuni o malattie a lungo termine, potrà sostituirlo temporaneamente in ogni momento durante la stagione. Per problemi fisici a lungo termine si intende una prognosi di almeno 30 giorni. Se il portiere che viene sostituito in lista recupera prima del previsto, deve rimanere comunque fuori dall'elenco finché non si concludono i 30 giorni. Il ritorno in lista del portiere che recupera dall'infortunio deve essere comunicato all'Uefa entro e non oltre 24 ore prima della partita in questione.

Chi sarà inserito e chi invece rimarrà fuori?- La previsione è che la lista del Milan possa essere più corta dei 25 posti disponibili, questo perché non si completano gli slot dedicati ai giocatori formati nei vivai nazionali: Gabbia e Calabria sono gli unici cresciuti nel settore giovanile rossonero mentre Sportiello, Terracciano e Florenzi fanno parte dell'elenco dei giocatori cresciuti in altri vivai italiani.Per quanto riguarda i 17 slot "liberi", Paulo Fonseca sarà costretto a operare un taglio:, destinato a lasciare il posto all'ultimo arrivato Tammy Abraham. L'unico fattore che potrebbe stravolgere i piani del Milan sarebbe la partenza didirezione Arabia Saudita, dove però il calciomercato chiude oggi (lunedì 2 settembre) e dunque il tempo stringe.

Già certi dell'esclusione gli esuberi, con ogni probabilità resterà fuori anche il giovane, che non rispetta i requisiti per essere inserito in Lista B nonostante sia nato nel 2005 (non ha due anni di militanza nel club). Potranno essere inseriti in Lista B giovani del Milan Futuro (come Camarda e Zeroli), così come il baby portiere Lorenzo Torriani.: Maignan, Sportiello.: Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Calabria, Florenzi, Gabbia, Terracciano.

: Bennacer, Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders, Musah, Pulisic, Chukwueze.: Leao, Abraham, Okafor, Morata.: Milan-Liverpool, martedì 17 settembre 2024 (ore 21, Stadio Meazza di Milano): Bayer Leverkusen-Milan, martedì 1 ottobre 2024 (ore 21, BayArena di Leverkusen): Milan-Bruges, martedì 22 ottobre 2024 (ore 18.45, Stadio Meazza di Milano): Real Madrid-Milan, martedì 5 novembre 2024 (ore 21, Stadio Santiago Bernabeu di Madrid): Slovan Bratislava-Milan, martedì 26 novembre 26 novembre 2024 (ore 18.45, Športový Klub Slovan Bratislava)

: Milan-Stella Rossa, mercoledì 11 dicembre 2024 (ore 21, Stadio Meazza di Milano): Milan-Girona, mercoledì 22 gennaio 2025 (ore 21, Stadio Meazza di Milano): Dinamo Zagabria-Milan, mercoledì 29 gennaio 2025 (ore 21, Stadio Maksimir di Zagabria)