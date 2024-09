Milan, Pioli è ancora sotto contratto: la situazione

Sono ore calde e delicate in casa. Il pareggio in casa della Lazio non ha risolto i problemi già evidenziati nelle prime due giornate di Serie A e mentre la posizione difinisce nel mirino della critica spunta un dettaglio:L'appuntamento con la vittoria è rimandato almeno a dopo la sosta per le nazionali, la difesa è ancora un tasto dolente (6 gol già concessi in tre partite ufficiali) e l'episodio del cooling break all'Olimpico conlontani da compagni di squadra e allenatore durante la pausa ha contribuito a rendere ulteriormente più delicata la gestione della situazione.

- Sul banco degli imputati sono finiti tutti, dalla dirigenza ai giocatori, ma in queste ore la critica si è concentrata soprattutto su Fonseca. Al tecnico portoghese vengono contestate, oltre ai risultati, le prestazioni della squadra e la mancata risoluzione di vecchie problematiche.quando, alla ripresa, ci sarà un trittico di partite cruciale,e derby con l'in campionato intervallate dal debutto in Champions League contro ila San Siro.

FONSECA SARA' VALUTATO DOPO LIVERPOOL E INTER

Mentre si ragiona sul futuro di Fonseca e già spuntano i primi candidati per un eventuale cambio in panchina (Tuttosport ha avanzato il nome di), si torna a parlare del predecessore del portoghese, Stefano Pioli., con la società rossonera che ha dato l'annuncio sui propri canali ("AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019") e i tifosi che hanno salutato Pioli a San Siro nell'ultima partita stagionale contro la Salernitana pochi giorni più tardi.

Un addio consumatosi con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto (), ma non del tutto formalizzato. Non si è trattato di un esonero, ma l. Tuttavia, nonostante si siano rincorse diverse possibilità tra Italia (), Francia (, dove avrebbe ritrovato l'ex ds rissonero Frederic Massara) e soprattutto Arabia Saudita (), nulla si è concretizzato.

, in virtù dell'accordo valido fino al 30 giugno 2025 che prevede per il tecnico uno stipendio da- Difficile pensare che, anche qualora il Milan dovesse decidere di rimuovere Fonseca dal suo incarico e affidarsi a una nuova guida tecnica, possa rivolgersi nuovamente a Pioli. Tuttavia, bisogna tenere conto dell'ingaggio dell'allenatore italiano che sui conti della stagione 2024/25 va ad aggiungersi a quello del portoghese ().

Nell'eventualità di un allontanamento di Fonseca dunque, al netto di possibili risoluzioni, i rossoneri si ritroverebbero dunque ad avere, con annessi esborsi economici. Un fattore da tenere dunque in considerazione nei ragionamenti della dirigenza e della proprietà milanista.