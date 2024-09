Getty Images

L'avvio shock ha fatto scattare più di un campanello d'allarme e in casa Milan sono tutti sotto esame.Nessuna vittoria e due soli punti conquistati dopo le prime tre giornate della Serie A 2024/25, ultimo quello ottenuto con il 2-2 in casa della Lazio. Risultati non convincenti come le prestazioni, se si considera che dopo tre partite ufficiali i gol incassati dai rossoneri sono già sei, evidenziando ancora una volta le difficoltà della squadra in fase difensiva.A complicare ulteriormente la situazione l'episodio che ha coinvoltodurante il cooling break nel secondo tempo della partita dell'Olimpico: i due giocatori, tra i volti principali di questa epoca milanista, esclusi dall'undici titolare, non hanno partecipato alla breve riunione con i compagni e soprattutto con Paulo Fonseca. Le parti hanno provato a spegnere il caso nell'immediato post-partita e la società ha deciso di non prendere provvedimenti, ma l'accaduto mostra ulteriormente le difficoltà del momento rossonero.

COOLING BREAK: IL MILAN NON MULTA THEO E LEAO

In questo contesto arriva la sosta per le nazionali, occasione per raffreddare gli animi e riordinare le idee. In vista di un mini-ciclo di partite che può risultare cruciale per il destino della panchina del Milan e non solo.- Alla ripresa del campionato infatti il Milan affronterà un piccolo tour de force con tre partite nel giro di otto giorni-nove giorni, tutte a San Siro. Nel weekend del 14-15 settembre (quarto turno di Serie A) il Diavolo ospiterà il, mentre martedì 17 settembre sempre in casa arriverà il debutto contro ilnella nuova Champions League. Pochi giorni più tardi (weekend 21-22 settembre), il derby in casa dell'nella quinta giornata di Serie A. Un trittico delicato che può indirizzare la stagione del Milan e le prossime mosse della società.

- Se è vero infatti che al momento non c'è l'intenzione da parte della dirigenza di cambiare guida tecnica,: come riferito da Sky Sport infatti,, i tre appuntamenti dunque possono segnare un punto di svolta importante nella stagione del Diavolo.