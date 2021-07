Il nazionale austriaco potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu: ha una forte leadership, una eccellente tecnica di base e riesce a dare equilibrio anche in fase di non possessoIl 27enne ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022, motivo per il quale potrebbe lasciare il Lipsia. Che non si è ancora arreso e sta cercando di convincerlo ad allungare l’attuale accordo di un altro paio di stagioni. Marcel prende tempo, riflette sul futuro e sta vagliando tutte le richieste che gli sono arrivate.. Che prima di tentare l’affondo vorrebbe ultimare un paio di cessioni. Sabitzer ha una clausola da 50 milioni di euro ma potrebbe andare via alla metà. Una valutazione certamente vantaggiosa considerando il valore del giocatore. Maldini e Massara osservano con attenzione la situazione, l’idea Sabitzer per il Milan può prendere quota nei prossimi giorni.