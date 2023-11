Se la vittoria in Champions League contro il PSG sembrava potesse essere un punto di ripartenza per i rossoneri, ecco che la sfida del Via del Mare ha riportato il club di Via Aldo Rossi sui propri passi. Il pareggio (che ha rischiato di divenire sconfitta nei minuti finali) occorso a Lecce rimette Stefano Pioli e il Milan in una crisi che, in campionato, sembra non finire mai., come raccontato già ieri da Calciomercato.com,La sosta, in questo senso, sarà fondamentale per ripristinare le solidi basi che, solo due stagioni fa, avevano visto i meneghini tornare a vincere lo Scudetto. Oltre a ciò,Lo stesso Stefano Pioli ha ammesso pubblicamente l’esistenza di una problematica importante in seno alla rosa rossonera. La lunghissima lista di infortuni (molti dei quali di natura muscolare) si è allungata quest’oggi con i nomi di Rafael Leao (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) e Davide Calabria (edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro), portando lo score totale, da inizio stagione, a quota 16. 1Necessaria, dunque, un’analisi, un confronto per trovare una soluzione., quindi,e anche per questo, nel corso di questa pausa per le Nazionali,, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, t, cercando anche di prevenirne il più possibile. E una possibile risposta può arrivare da uno studio analizzato in casa rossonera.Nella NFL, infatti, è stato condotto uno studio secondo il quale "durante l'accelerazione dall'80% al 100% della velocità di sprint di un’atleta, la quantità di energia meccanica che il muscolo deve assorbire aumenta del 50%".Non c'è una verità al 100%, ci sono sistemi diversi su come seguire determinate diete e su come far recuperare un giocatore dopo la partita, ma: si investe molto per aggiornare tutto ed essere in grado di prevedere quando un giocatore deve riposare o fare un allenamento leggero; si cambia il sistema di gioco in uno meno orientato al pressing; si effettuano migliori rotazioni in campo per prevenire il fenomeno e si cerca di avere una rosa abbastanza profonda.