Milan, Morata si sacrifica ma fa pochi gol: al momento non è l'erede di Giroud

Leader in campo e fuori dal campo, uno dei pochi calciatori che ha davvero capito cosa significhi giocare nel, nonostante sia appena arrivato in rossonero: il carisma di Alvaronon si discute, d'altronde non si diventa per casoLa militanza in top club europei come, senza contare la fascia dellaal braccio, sono esperienze chee i fasti del passato finiscono per pesare: all'ex Juventus sono bastatiin questo momento e probabilmente non si è più visto dall'ultimo scudetto in poi.

- Le parole nel post partita della prima giornata di campionato, pareggiata contro il Torino, hanno mostrato un altissimo livello di comprensione del testo e suggerito la strada da intraprendere: ", fare più falli,. Il Milan, gruppo relativamente giovane, sta dimostrando dida Maignan a Theo Hernandez, passando per Leao e Tomori,per diventare una guida che indichi la via al resto della squadra.

- Da questo punto di vistae. Lo spirito di, la capacità diin quel ruolo ibrido tra centrocampo e attacco, che lo porta a essere, lasono tutte qualità necessarie per un gruppo nel quale anche: come personalità nello spogliatoio, lo spagnolo ha preso realmente, passato in MLS nel corso dell'estate.- Paradossalmente invece, Moratal: i tifosi hanno ancora negli occhi l'errore sotto porta commesso contro il Bayer Leverkusen, che avrebbe concesso ai rossoneri di pareggiare la partita., tra Serie A e Champions League, ha messo a referto appena, e un assist, contro il Liverpool, per Pulisic., praticamentetroppo poco, per colui che dovrebbe essere il bomber della squadra, seppur poi come numero 9 abbia giocato molto di più Tammy Abraham. Il Milan ha bisogno dei suoi gol e, forse,è al momento d'uopo.