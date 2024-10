Milan, linea dura contro i giocatori ma Fonseca si gioca la panchina nelle prossime 3 partite

La sosta per gli impegni delle nazionali non porterà a dei ribaltoni in casa Milan. La dirigenza fa quadrato intorno a Fonseca: le responsabilità della brutta sconfitta contro la Fiorentina vengono addebitate principalmente ai giocatori, rei di essere scesi in campo con un atteggiamento sbagliato e protagonista di episodi inaccettabili per un livello così alto. Questo è quanto filtra nelle ultime ore dove una buona parte della tifoseria rossonera è tornata a manifestare la propria insoddisfazione nei confronti dell’operato del tecnico portoghese.

TOLLERANZA ZERO - L’anarchia che torna a regnare all’interno dello spogliatoio non verrà più tollerata ma bensì punita: Theo Hernández sarà multato per l’espulsione rimediata per proteste al fischio finale della sfida del Franchi, Tomori e Abraham rischiano la panchina al rientro dalla sosta con l’Udinese. Fonseca da un paio di settimane ha deciso di sposare una linea comunicativa diretta, schietta e sincera con l’obiettivo di mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità. Il caos sui rigori calciati da giocatori, Theo e Abraham, non indicati dal tecnico ne è l’esempio lampante. Alla dirigenza del Milan non è proprio andata giù come è maturata la sconfitta con la Viola (errori tecnici grossolani) e ora Ibrahimovic dovrà farsi sentire. Nonostante fossero presenti al "Franchi" e nonostante tutto quello che è accaduto al di là della sconfitta, nessuno della dirigenza ha preso la parola a Firenze: ci si aspetta che lo facciano all’interno dello spogliatoio. Il caos sui rigori calciati da giocatori, Theo e Abraham, non indicati dal tecnico ne è l’esempio lampante. Alla dirigenza del Milan non è proprio andata giù come è maturata la sconfitta con la Viola (errori tecnici grossolani) e ora Ibrahimovic dovrà farsi sentire. Nonostante fossero presenti al "Franchi" e nonostante tutto quello che è accaduto al di là della sconfitta, nessuno della dirigenza ha preso la parola a Firenze: ci si aspetta che lo facciano all’interno dello spogliatoio.