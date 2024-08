Milan, due condizioni per arrivare a Samardzic

Redazione Calciomercato

Tutti pezzi del puzzle stanno andando nel loro posto, il Milan sta completando la sua campagna acquisti con gli obiettivi che si era prefissato., ora Moncada e Ibrahimovic devono lavorare in uscita per piazzare tutti quei giocatori che non rientrano nei programmi.. I contatti con l’Udinese sono rimasti vivi per essere aggiornati sui possibili sviluppi di mercato: Lazar ha espresso un chiaro gradimento per i rossoneri,Solo un’eventuale cessione dell’ex Bordeaux potrebbe generare un cambio di marcia alla trattativa.

. Con il prossimo arrivo di Fofana, Moncada avrà esaurito il budget sul mercato e di conseguenza dovrà realizzare almeno un paio di cessioni per completare la rosa con un paio di innesti non fondamentali, ma comunque importanti per innalzare il livello qualitativo.